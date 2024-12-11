Tekirdağ'da 1300 litre sahte içki ele geçirildi

İl ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında O.B.'nin Cami Atik Mahallesi'ndeki iş yerinde, sahte içki bulunduğu belirlendi. İş yerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde 1300 litre sahte şarap ele geçirildi. O.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.