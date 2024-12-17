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        Tekirdağ'da 666 kaçak kuş ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'da polisin kaçakçılık operasyonunda 666 kuş ile 235 bin makaron ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:30
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        Tekirdağ'da 666 kaçak kuş ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'da polisin kaçakçılık operasyonunda 666 kuş ile 235 bin makaron ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 160 Bengal ispinozu, 158 papağan, 143 Hint bülbülü, 205 muhabbet kuşu ile 235 bin makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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