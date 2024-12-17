Tekirdağ'da 14 göçmen ile 2 organizatör yakalandı
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarmanın uygulamasında 14 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde, jandarmanın uygulamasında 14 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Ergene Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada farklı uyruklardan 14 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
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