Tekirdağ'da 17 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın uygulamasında minibüste 17 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, minibüste 17 kaçak kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Aramada, bir de lastik bot ele geçirildi.