Tekirdağ'da 17 kaçak göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın uygulamasında minibüste 17 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın uygulamasında minibüste 17 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, minibüste 17 kaçak kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Aramada, bir de lastik bot ele geçirildi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisinin işlemleri ise sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.