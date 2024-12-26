Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık hakim karşısında(3)

        4SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİTekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıkların ifadesi alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:31 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık hakim karşısında(3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        4SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

        Tekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıkların ifadesi alındı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 5 Şubat’a erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        "2024 yılı Türk tarımı için bir milattır”
        "2024 yılı Türk tarımı için bir milattır”
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme

        Benzer Haberler

        Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık hakim karşısında (3)
        Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık hakim karşısında (3)
        Tekirdağ'da fırtınada yan yatan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Tekirdağ'da fırtınada yan yatan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık hakim karşısında (2)
        Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık hakim karşısında (2)
        Tekirdağ'da fırtına nedeniyle su alarak yan yatan teknedeki 2 kişi kurtarıl...
        Tekirdağ'da fırtına nedeniyle su alarak yan yatan teknedeki 2 kişi kurtarıl...
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı
        Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık hakim karşısında
        Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık hakim karşısında