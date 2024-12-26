Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık hakim karşısında(3)
4SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİTekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıkların ifadesi alındı.
4SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Tekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıkların ifadesi alındı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 5 Şubat’a erteledi.
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