Tekirdağ'da çocukların 'Noel ablası', her yıl kapı kapı gezip hediye dağıtıyor

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde ev hanımı Selda Akbaş (47), 15 yıldır Noel Baba kıyafetiyle çocuklara hediye dağıtıyor. Yılbaşı zamanı mahallesinde, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere 70 çocuğa hediye dağıtan Akbaş, "O kadar mutlu oluyorlar ki, o duygu da beni çok mutlu ediyor. Anne ve babalarına seslenerek; 'Noel ablamız gelmiş' diyerek koşa koşa bana sarılıyorlar" dedi.

Marmaraereğilisi ilçesi Türkmenli Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Selda Akbaş, çocukluğunda her yılbaşı gördüğü süslü ağaçlar, ışıklar ve Noel Baba figüründen yola çıkarak, 15 yıl önce mahallesindeki 10 çocuğa hediyeler aldı. Noel Baba kıyafeti giyip kapı kapı gezerek çocuklara hediye dağıtan Akbaş, zamanla bu hobisini ilerletti. Selda Akbaş, mahallede başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere her yıl 70 çocuğa hediye dağıtmaya devam ediyor. Yeni yılı ve yılbaşı ağaçlarını çok sevdiğini belirten Akbaş, "Çocukluğumdan beri çok seviyorum ben yeni yılı, ışıkları seviyorum, süslemeleri seviyorum, yeni yıl ağacını çok seviyorum ve televizyonlarda çıkan Noel Baba filmlerini çok izlerdim. Çok mutlu olurdum Noel Baba filmlerinde. Daha sonra, ‘Bu sevgim çocuklara nasıl yansır?’ diye düşündüm. Noel Baba çocuklara hediye dağıtan tonton bir amca olduğu için; 'Çocukları nasıl mutlu edebilirim?' diye bir düşünce oluştu bende. Oturduğumuz mahallemizde ilk olarak 10 çocukla başladım daha sonra 20, 50, 70'e kadar bu sayı çıktı. Şöyle söyleyeyim hayırsever vatandaşlar da bunu duydukça bana yardımcı oldular. Çocuklara hediyeler, şekerlemeler, çikolatalar aldılar bu şekilde gelişti ve büyüdü" dedi.

'O MUTLULUK ANLATILMAZ' Özellikle mahalleden taşınanların çocukların yeni yıl günü, hediyelerini almak için mahalledeki aile büyüklerini ziyarete geldiğini ifade eden Selda Akbaş, "Öyle bir durum oluyor ki; İstanbul'da yaşayanlar, mesela benim o gün yeni yılda hediye dağıtacağımı duyanlar Tekirdağ'dan, Çorlu'dan o gün özellikle akrabalarının veya dedelerinin, babaannelerinin, anneannelerinin yanına geliyorlar. Hem o şekilde büyükleriyle de görüşmüş oluyorlar ve benim de güzel hediyelerimden onlar da mutlu oluyorlar. Zaten o mutluluk şu an anlatılmaz. O kadar mutlu oluyorlar ki, o duygu da beni çok mutlu ediyor. Anne ve babalarına seslenerek; 'Noel ablamız gelmiş' diyerek koşa koşa bana sarılıyorlar. O gün zaten yeni yılda en çok mutlu olan olay benden hediye almaları" diye konuştu.

ONLARIN YÜZÜNDEKİ MUTLULUK ZORLUĞU UNUTTURUYOR Yaptığı işin her ne kadar dışarıdan bakıldığın kolay gibi görünse de zor olduğunu ancak çocukların mutluluğunu gördüğünde bu zorluğu unuttuğunu belirten Akbaş, "15 yıldan beri yapıyorum. Aslında o bir ay boyunca çocuklar daha büyüdükçe daha da zorlaşıyor ama çocukların yüzündeki o gülümsemeyi, o ifadeyi görünce o zorluğu unutuyorum. Genelde ihtiyacı olanlara mont, eşofman, oyun çağında olan çocuklara; oyuncaklar götürüyorum. Bazıları daha böyle süslü şeyleri seviyorlar, küçük çocuk parfümleri alıyorum. Terlikler ve yeni yıl çorapları alıyorum. Genelde bu olayın başlaması zaten ihtiyacı olan çocukları mutlu etmek içindi. ‘Onlara ne alabilirim, neye ihtiyaçları var?’ düşüncesiyle başladı" ifadelerini kullandı.

'ÖMRÜMÜN SONA KADAR YAPMAK İSTİYORUM' Ömrünün sonuna kadar, her yılbaşı çocuklara hediye dağıtmak istediğini söyleyen Selda Akbaş, "Ömrüm olduğunca yapmak isterim. Bunda da yaş sınırlamam var; 13 yaşına kadar olan çocuklar var. Bazıları; '13 yaşında bizi bırakma sen, bizi büyüyünceye kadar da hani 18 de olsak 20 de olsak bize hediye getir abla çünkü bizi alıştırdın, biz seni bekliyoruz mutlu bir şekilde' diyorlar" dedi.