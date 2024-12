Tekirdağ'da çocukların 'Noel ablası', her yıl kapı kapı gezip hediye dağıtıyor

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde ev hanımı Selda Akbaş (47), 15 yıldır Noel Baba kıyafetiyle çocuklara hediye dağıtıyor. Yılbaşı zamanı mahallesinde, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere 70 çocuğa hediye dağıtan Akbaş, "O kadar mutlu oluyorlar ki, o duygu da beni çok mutlu ediyor. Anne ve babalarına seslenerek; 'Noel ablamız gelmiş' diyerek koşa koşa bana sarılıyorlar" dedi.

Marmaraereğilisi ilçesi Türkmenli Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Selda Akbaş, çocukluğunda her yılbaşı gördüğü süslü ağaçlar, ışıklar ve Noel Baba figüründen yola çıkarak, 15 yıl önce mahallesindeki 10 çocuğa hediyeler aldı. Noel Baba kıyafeti giyip kapı kapı gezerek çocuklara hediye dağıtan Akbaş, zamanla bu hobisini ilerletti. Selda Akbaş, mahallede başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere her yıl 70 çocuğa hediye dağıtmaya devam ediyor. Yeni yılı ve yılbaşı ağaçlarını çok sevdiğini belirten Akbaş, "Çocukluğumdan beri çok seviyorum ben yeni yılı, ışıkları seviyorum, süslemeleri seviyorum, yeni yıl ağacını çok seviyorum ve televizyonlarda çıkan Noel Baba filmlerini çok izlerdim. Çok mutlu olurdum Noel Baba filmlerinde. Daha sonra, ‘Bu sevgim çocuklara nasıl yansır?’ diye düşündüm. Noel Baba çocuklara hediye dağıtan tonton bir amca olduğu için; 'Çocukları nasıl mutlu edebilirim?' diye bir düşünce oluştu bende. Oturduğumuz mahallemizde ilk olarak 10 çocukla başladım daha sonra 20, 50, 70'e kadar bu sayı çıktı. Şöyle söyleyeyim hayırsever vatandaşlar da bunu duydukça bana yardımcı oldular. Çocuklara hediyeler, şekerlemeler, çikolatalar aldılar bu şekilde gelişti ve büyüdü" dedi.

Mahallede yaşayan Yusuf Can (9) ise her yıl kendisine hediye gelmesini beklediğini belirterek, "Çok teşekkür ediyorum. Selda ablamı çok seviyorum, her yıl bekliyorum. Her sene geliyor ve mutlu oluyorum" diye konuştu.

Her yıl kendisine hediye getiren Selda ablasını çok sevdiğini belirten Elif Özerklioğlu (9) da "Selda teyzeyi çok seviyorum. O bizim Noel ablamız. O yüzden bize hep hediye dağıtıyor. Onu böyle görünce çok mutlu oluyorum. Çünkü aldığı hediyeler çok güzel ve bizi de seviyor" ifadelerini kullandı.