CHP'li meclis üyesini öldüren sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası

TEKİRDAĞ'da bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı Süleymanpaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler'i (31) tabanca ile vurarak öldüren R.K. (16) toplamda 15 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Ağustos'ta Süleymanpaşa ilçesi Gazioğlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, istasyonda aracına akaryakıt almak için durduğunda taksiyle 3 kişi geldi. Grup ile Ekiciler arasında tartışma çıktı. Bu sırada şüphelilerden R.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Mustafa Can Ekiciler'e ateş açtı. Yüzüne aldığı kurşunla yaralanan Ekiciler, kanlar için yere yığıldı, 3 şüpheli geldikleri taksiyle kaçtı.

'ALABİLECEĞİ EN YÜKSEK CEZAYI ALDI'

Öldürülen Ekiciler'in ailesinin avukatları Barış Bilgi ile Ali Gümüş, duruşmanın ardından açıklama yaptı. Avukat Gümüş, "Suça sürüklenen çocuk, yürürlükte bulunan mevzuata göre alabileceği en yüksek cezayı aldı. Bu olayın hızlı bir şekilde aydınlatılmasında emeği geçen kolluk kuvvetlerine ve çok hızlı ve adil bir yargılama ile hüküm veren yargı teşkilatına da şükranlarımızı sunuyoruz. Ailenin başı sağ olsun, adalet hızlı bir şekilde tecelli etti. İstinaf mahkemesinde de bir diğer sanık yönüyle itirazlarımızı yapacağız" diye konuştu. Avukat Bilgi, sanığa müebbet hapis cezası verildiğini ve yaşının küçük olması nedeniyle indirime gidildiğini belirterek, "Adaletimize her zamanki gibi güvendik. 12 ile 15 yıl takdiri ceza verme arası vardı. 13 yıl 6 ay verdiler. Biz de bu bakımdan kararın bu kısmını sadece istinafa götüreceğiz" dedi.