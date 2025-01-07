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        CHP'li meclis üyesini öldüren sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası

        TEKİRDAĞ'da bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı Süleymanpaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler'i (31) tabanca ile vurarak öldüren R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:33 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:35
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        CHP'li meclis üyesini öldüren sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası
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        TEKİRDAĞ'da bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı Süleymanpaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler'i (31) tabanca ile vurarak öldüren R.K. (16) toplamda 15 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 18 Ağustos'ta Süleymanpaşa ilçesi Gazioğlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, istasyonda aracına akaryakıt almak için durduğunda taksiyle 3 kişi geldi. Grup ile Ekiciler arasında tartışma çıktı. Bu sırada şüphelilerden R.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Mustafa Can Ekiciler'e ateş açtı. Yüzüne aldığı kurşunla yaralanan Ekiciler, kanlar için yere yığıldı, 3 şüpheli geldikleri taksiyle kaçtı.

        3 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

        Mustafa Can Ekiciler, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ekiciler, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, 3 şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ekiciler'i vuran R.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        ÖNCE MÜEBBET VERİLDİ

        Olaya ilişkin davanın ikinci duruşması, bugün Tekirdağ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık R.K.'nin yaşının küçük olması nedeniyle duruşma kapalı oturumla yapıldı. Duruşmaya Mustafa Can Ekiciler'in ailesi, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları dinlendi. Mahkeme, sanık R.K.'yi önce müebbet hapisle cezalandırdı.

        BİR SANIK BERAAT ETTİ

        Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle indirim yapılarak, 13 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. 'Silahlı tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay, 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurmak' suçundan da 8 ay hapis cezası verilen R.K., toplam 15 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında R.K.'nin yanında bulunan ve ruhsatsız silahı belinde taşıyan E.Y. ise bu davadan beraat etti.

        'ALABİLECEĞİ EN YÜKSEK CEZAYI ALDI'

        Öldürülen Ekiciler'in ailesinin avukatları Barış Bilgi ile Ali Gümüş, duruşmanın ardından açıklama yaptı. Avukat Gümüş, "Suça sürüklenen çocuk, yürürlükte bulunan mevzuata göre alabileceği en yüksek cezayı aldı. Bu olayın hızlı bir şekilde aydınlatılmasında emeği geçen kolluk kuvvetlerine ve çok hızlı ve adil bir yargılama ile hüküm veren yargı teşkilatına da şükranlarımızı sunuyoruz. Ailenin başı sağ olsun, adalet hızlı bir şekilde tecelli etti. İstinaf mahkemesinde de bir diğer sanık yönüyle itirazlarımızı yapacağız" diye konuştu. Avukat Bilgi, sanığa müebbet hapis cezası verildiğini ve yaşının küçük olması nedeniyle indirime gidildiğini belirterek, "Adaletimize her zamanki gibi güvendik. 12 ile 15 yıl takdiri ceza verme arası vardı. 13 yıl 6 ay verdiler. Biz de bu bakımdan kararın bu kısmını sadece istinafa götüreceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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