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        İş yerine giren otomobilin çarpmasından son kurtuldular; o anlar kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra tuhafiye dükkanına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 19:34 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:40
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        İş yerine giren otomobilin çarpmasından son kurtuldular; o anlar kamerada
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra tuhafiye dükkanına girdi. Dükkanın önünde ürünlere bakan 2 kadının otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. G.D. yönetimindeki 34 HKU 120 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce minibüse, ardından da yol kenarında park halindeki 34 GTV 642 plakalı hafif ticari araca çarparak, tuhafiye dükkanına girdi. Yoldan geçen bir kişi ile tuhafiyecinin önünde alışveriş yapmak için ürünlere bakan 2 kadın, iş yerine giren aracın çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kimsenin yaralamadığı kazada araçlar ile iş yerinde hasar meydana geldi. Otomobil sürücüsü G.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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