İş yerine giren otomobilin çarpmasından son kurtuldular; o anlar kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra tuhafiye dükkanına girdi. Dükkanın önünde ürünlere bakan 2 kadının otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. G.D. yönetimindeki 34 HKU 120 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce minibüse, ardından da yol kenarında park halindeki 34 GTV 642 plakalı hafif ticari araca çarparak, tuhafiye dükkanına girdi. Yoldan geçen bir kişi ile tuhafiyecinin önünde alışveriş yapmak için ürünlere bakan 2 kadın, iş yerine giren aracın çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.