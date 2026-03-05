Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

        Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, haziran ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan birincilikle dönmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

        Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, haziran ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan birincilikle dönmek istediklerini söyledi.

        Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Tekirdağ'da sürdürüyor.

        Milli takım antrenörü Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi ilk kamp çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Takımın hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade eden Ercan, "Hedefimiz şampiyonluk. Olimpiyat ve Avrupa ikincisiyiz. Bu kez bu cam tavanı kırarak dünya şampiyonluğunu elde etmek istiyoruz." dedi.

        Federasyonun desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Ercan, Dünya Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ve sporcularına güvendiklerini vurguladı.

        Katıldıkları turnuvalarda çoğunlukla ikincilik elde ettiklerini ve artık şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını anlatan Ercan, "Bir sonraki hedefimiz şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eksiklerimizi gidermek için antrenmanlarımızı planlı şekilde yapıyoruz. Sporcularımıza hedef bilincini aşılamaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

        Antrenör Bülent Ercan, sporcularının dünya şampiyonu olabilecek güce ve kararlılığa sahip olduğunu sözlerine ekledi.

        Takım kaptanı Gökhan Kotan ise şampiyonada kupayı kazanmak istediklerini söyledi. Güçlü bir birliktelik içinde çalıştıklarını belirten milli sporcu, büyük ve güçlü bir ekip olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Kadın: Yeryüzünün Nabzı" resim sergisi açıldı
        Tekirdağ'da "Kadın: Yeryüzünün Nabzı" resim sergisi açıldı
        Tekirdağ'da evinde 81 bin 700 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı tutukla...
        Tekirdağ'da evinde 81 bin 700 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı tutukla...
        Tekirdağ'da torbacının zulasından 81 bin 700 sentetik ecza çıktı
        Tekirdağ'da torbacının zulasından 81 bin 700 sentetik ecza çıktı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da deniz 7 metre çekildi; 'Kral Yolu' ortaya çıktı
        Tekirdağ'da deniz 7 metre çekildi; 'Kral Yolu' ortaya çıktı