Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde saman yüklü bir tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde saman yüklü bir tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Soylu Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        -Üst aramasında uyuşturucu bulundu

        Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da deniz 7 metre çekildi; 'Kral Yolu' ortaya çıktı
        Tekirdağ'da deniz 7 metre çekildi; 'Kral Yolu' ortaya çıktı
        Tekirdağ deniz çekildi 'Kral yolu' ortaya çıktı
        Tekirdağ deniz çekildi 'Kral yolu' ortaya çıktı
        Tekirdağ'da deniz suyu çekildi
        Tekirdağ'da deniz suyu çekildi
        Tekirdağ'da meralarda gübreleme çalışması başladı
        Tekirdağ'da meralarda gübreleme çalışması başladı
        Asyaport'ta Gemi Elektrik Besleme Tesisi'yle 5 bin ton karbondioksit emisyo...
        Asyaport'ta Gemi Elektrik Besleme Tesisi'yle 5 bin ton karbondioksit emisyo...