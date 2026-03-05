Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da "Kadın: Yeryüzünün Nabzı" resim sergisi açıldı

        Tekirdağ'da 74 yaşındaki ressam Perihan Kademlioğlu'nun "Kadın: Yeryüzünün Nabzı" isimli resim sergisi beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:29
        Kademlioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resim çalışması yaptı.

        Ressamın yağlı boya resimlerinden oluşan 40 eser, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Perihan Kademlioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sergide insanların sadece resimleri değil, bir kadının iç sesini izleyeceğini söyledi.

        Yaptığı resimlerde kadınların sesini duyurmaya çalıştığını ifade eden Kademlioğlu, "Her çizgimle, her renkle bir şey söylemek istedim ama en çok da kadının sesini duyurmak istedim. Ben bu tablolarla her bir kadının taşıdığı ateşi, suyu, toprağı ve havayı anlatmak istedim çünkü kadın sadece bir tema değil, bizzat yaşamın kendisidir. Bu sergi, fırçamdan dökülen renklerle değil, içimden yükselen bir çağrıyla oluştu." dedi.

        Konuşmanın ardından Kademlioğlu, sergi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Bir hafta ziyaret edilebilecek serginin açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Bünyamin Örnek, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe, Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen ve sanatseverler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

