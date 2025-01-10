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        Belediye çalışanına Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı

        TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi personeli S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:13 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:13
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        Belediye çalışanına Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı
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        TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi personeli S.A., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. S.A., adliyeye sevk edilirken, belediye personelin iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda 'haber editörü' kadrosunda bulunan S.A.'nın sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dine hakaret eden paylaşımlar yaptığı belirlenmesinin ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 'Cumhurbaşkanı'nı hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen S.A., yakalandı. Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan konuya yapılan açıklamada, S.A.'nın iş akdinin feshedildiği belirtildi. Açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında 'Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı' sıfatı ile haberlere konu edilen içeriklerdeki ünvan kullanımı kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlere konu personelimiz Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığımız kadrosunda haber editörü' sıfatı ile çalışmakta olup, ilgili içeriklerin kamuoyuna yansımasının ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığımız tarafından ilgili kişi, kişiler hakkında ivedilikle gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda ayrıca ilgili personelin görev yaptığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bünyesindeki çalışanlar hakkında detaylı inceleme devam etmektedir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlara ve kişilere karşı nefret söylemi, ötekileştirme, eşitsizlik, ayrımcılık ve hakaret içeren hiçbir söylemi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu kapsamda yürütülen incelemelerin ardından ilgili personelin is akdi 09.01.2025 itibariyle feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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