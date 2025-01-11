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        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal, balıkçılar denize açılamadı

        TEKİRDAĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:21 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:25
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        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal, balıkçılar denize açılamadı
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        TEKİRDAĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Hızı saatte yer yer 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar ise bugün denize açılamadı. Balıkçılar, teknelerini limanı çekip, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı. Fırtına nedeniyle yük gemileri de Tekirdağ açıklarında demir attı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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