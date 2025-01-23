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        Yanan otelde 20 yıldır kayak dersi veren eğitmen: Orası bizler için apayrı bir yerdi

        BOLU'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otelde 20 yıldan bu yana kayak dersleri veren, bu yıl öğrencisi olmaması nedeniyle programını iptal ederek gitmeyen Mehmet Okuyan (49), yaşadığı üzüntüyü anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:35
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        Yanan otelde 20 yıldır kayak dersi veren eğitmen: Orası bizler için apayrı bir yerdi
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        BOLU'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otelde 20 yıldan bu yana kayak dersleri veren, bu yıl öğrencisi olmaması nedeniyle programını iptal ederek gitmeyen Mehmet Okuyan (49), yaşadığı üzüntüyü anlattı. Okuyan, "Sürekli gittiğimiz eğlenceli dakikalar geçirdiğimiz otelde yangından dolayı 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Orası bizler için apayrı bir yerdi ve ilk tercihimiz her zaman orası olmuştur. Kısacası benim uzakta bir evim yanmış gibi üzüldüm. Çok anılar biriktirdik ve yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" dedi.

        Çerkezköy'de 2005 yılından bu yana kayak dersleri veren, pratik eğitimler için ise her yıl Bolu Kartalkaya'da yanan oteldeki kayak merkezini tercih eden kayak eğitmeni Mehmet Okuyan, bu yıl öğrencisi olmaması nedeniyle programını iptal etti. 20 yıldan bu yana her kış gittiği otelin yandığı haberiyle sarsılan Okuyan, sürekli görüştüğü otel çalışanlarının son durumlarını merak ettiğini belirterek, üzüntüsünü dile getirdi.

        'ÇOK ANILAR BİRİKTİRDİK, ÇOK ÜZGÜNÜM'

        Kayak öğrenmeye meraklı vatandaşları 20 yıldan bu yana her kış Bolu'daki otele götürüp eğitimler verdiklerini söyleyen Okuyan, "2005’ten bu yana otele gidiyoruz. Kayak öğrenmek için meraklı vatandaşlarımızı oraya götürüp eğitimler verdik. Pisti ve oteli de çok güzeldi. Her zaman o oteli tercih ediyorduk. Otel müdürü ve yetkililer ile her zaman görüşüyorduk. Şimdi onların son durumlarını da merek ediyorum. Otel, yangında büyük hasarlar aldı. Geçen yılki şubat ayındaki fotoğraflarını bakıyorum, bugün de yangından sonraki fotoğraflarına bakıyorum, gerçekten inanılmaz. Burada 20 yılın hatıraları var. Büyük anılar biriktirdik. Yangın haberlerinden çok etkilendim. Sürekli gittiğimiz eğlenceli dakikalar geçirdiğimiz otelde yangından dolayı 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Orası bizler için apayrı bir yerdi ve ilk tercihimiz her zaman orası olmuştur. Kısacası benim uzakta bir evim yanmış gibi üzüldüm. Çok anılar biriktirdik ve yaşananlardan dolayı çok üzgünüm” dedi.

        'KONSEPT VE KONUM OLARAK TÜRKİYE'DE İLK 3 ARASINDADIR'

        Otelin içerisinde yangın merdiveni olduğunu hatırladığını söyleyen Okuyan, "Odadan çıktığımız zaman yangın merdivenini hatırlıyorum. Bir tane daha olduğunu ise basından öğrendim. Oranın önünden geçip aşağıya inmek için asansöre gidiyorduk. Alt kata kayak odasına gidip ısınma hareketlerinin ardından piste iniyorduk. Konsept ve konum açısından otel Türkiye’de ilk üç arasındadır. Bina, yarısından itibaren arka kısma bakıyordu. Yangın otelin arka kısmında daha şiddetli devam etti. Mutfak kısmı ise binanın arka taraftaydı. Yanma ile birlikte dumandan etkilenme oldu. Otelin birçok yeri ve duvarlar ahşaptı. Beton var mıydı diye sorsalar, yoktu. Her şey kütük, ahşap dekorasyonları vardı. Odaların dizaynı ise ahşaptı. Ağaç desenleri kullanılmıştı. Ayrıca orman havası yansıtmak için masalarda ahşap figürler vardı” diye konuştu.

        Otelin arka kısmında ulaşım olmadığı yönünde iddialarla ilgili konuşan Okuyan, “Bu otelde 20 yılım geçti. Kar yağdığında kayağa çıkmıyorduk. Otelin etrafını gezip inceleme fırsatı buluyorduk. Otelin arka tarafından eğimli bir giriş vardı. Oraya araçlar giriyordu. Muhakkak bir araç yolu vardır. Otelin arka tarafında biraz uçurum bir alan vardı. Orada 15-20 metre alandan sonra uçurum vardı. Kayakçılar kapıdan sonra bekleyip aşağıya doğru yoldan piste ulaşıyordu. Arka tarafa araçla giriliyordu. Yangının büyük kısmı arkada oldu. Araçları o yüzden sokmamış olabilirler. Ön taraftan otelin ilk beş katını göremiyorsunuz. Beşinci kattan sonraki yedi katı görüyorsunuz. Arka tarafta beş kat daha var. Arka tarafa gelen araç diğer katlara nasıl ulaşır bilemiyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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