Tekirdağ'da akademisyenler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve NKÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şeref Kocaman Anadolu Ajansının

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