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        Tekirdağ'da 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi sona erdi

        Tekirdağ'da düzenlenen 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:44
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        Tekirdağ'da 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi sona erdi
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        Tekirdağ'da düzenlenen 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi sona erdi.

        Trakya Üniversiteler Birliğince gerçekleştirilen program, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz anısına düzenlendi.

        NKÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda dün başlayan etkinlikte, akademisyenler 2 gün boyunca çeşitli sunumlar yaptı.

        NKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, burada yaptığı konuşmada, kongrenin çok verimli geçtiğini söyledi.

        Sağlık alanında çalışan uzmanların bir araya gelerek en güncel bilimsel gelişmeleri konuştuğu kongrenin birbirinden değerli panellerle tamamlandığını ifade eden Tokuç, sağlık bilimlerine yapılan yatırımların toplumların refah ve gelişimi için önem taşıdığını dile getirdi.

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