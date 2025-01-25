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        Bakan Göktaş: Çocuklarımız dijital mecranın belli başlı riskleriyle karşı karşıya kalıyor

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital mecraların risklerine dikkati çekerek, "Çocuklarımız da bu dijital mecranın belli başlı riskleriyle karşı karşıya kalıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:13 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:15
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        Bakan Göktaş: Çocuklarımız dijital mecranın belli başlı riskleriyle karşı karşıya kalıyor
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital mecraların risklerine dikkati çekerek, "Çocuklarımız da bu dijital mecranın belli başlı riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Biz hem çocuklarımızı güvenli bir ortama alabilmek için onları korumak adına da önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere çalışmalarımız var" dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tekirdağ İl Teşkilatı tarafından, İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 8'inci Olağan Genel Kurul'a katıldı. Kurula Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM 29'uncu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül ile çok sayıda partili katıldı.

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasında, AK Parti'nin 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devrim niteliğinde yenilikleri hayata geçirdiğini söyleyerek, "Altyapıda, üstyapıda, tarımda, savunma sanayisinde dünya birincisi olduğumuz nice yenilikler getirdik. Yüz yılda yapamayacağımızı 23 yıla sığdırdık. Fakat bazen yeterince anlatmadığımız bir diğer alan var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sosyal politikalar alanında da çok büyük atılım gerçekleştirdik. Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, engellisiyle bütün vatandaşlarımıza AK Parti kucak açtı, AK Parti ellerinden tuttu ve AK Parti'yle herkes eşit ve tam katılım sağlayacak birinci sınıf vatandaş seviyesine geldi. Eskiden kimse engellisini evinden çıkaramıyordu, eskiden başörtülü kadınlar ne üniversitede ne iş hayatında ne de mecliste temsil edilemiyordu. Eskiden pek çok alanda tam ve eşit fırsat eşitliği sağlanamıyordu. Bu devrimi, bu değişikliği, bu tam ve eşit fırsat katılımını çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Yaparsa, AK Parti yapar' dedik ve çok şükür karşımıza çıkan bütün engelleri tek tek kaldırdık. Bu davaya gönül verenler; siz değerli dava arkadaşlarımızla beraber yol yürürken yaptık" dedi.

        'DEVLETİMİZİN MERHAMET ELİ TÜM VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTI'

        Tekirdağ'ın kendileri için ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Tekirdağ'ı Cumhurbaşkanımız her daim çok ayrı tutmuştur. Özellikle Marmara Bölgesi'nde Tekirdağ Trakya'nın, Tekirdağ Marmara'nın, Tekirdağ Türkiye'nin göz bebeğidir demiştir. Bu şehre, bu göz bebeğimiz şehre çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettik. Kadınlarla, gençlerle, çocuklarımızla, engellilerimizi 'Hayat Engelsiz Türkiye' vizyonumuzla çok büyük atılımlar hayata geçirdik. Huzurlu, güvenli bir Türkiye oluşturmak için hep beraber adımlar attık. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli çalışmalar hayata geçirdik. Devletimizin merhamet eli tüm vatandaşlarımıza ulaştı. Kimseyi geride bırakmama anlayışıyla her daim yol yürüdük ve bu minvalde hizmetlerimizi sunduk" diye konuştu.

        'AİLE BAĞLARINI YENİDEN HATIRLAMAMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR VESİLE'

        Bakan Göktaş, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatarak, "'Aile Yılı' dedi Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, çok şükür çok önemli müjdeler ilan etti. Özellikle aile bağlarını yeniden hatırlamamız için önemli bir vesiledir Aile Yılı. Ben her birinize bu minvalde çalışmalarımızı yürütürken 'Aile Yılı'nızı hatırlamanızı, hatırlatmanızı ve yapılan çalışmaları muhakkak sahaya yansıtmanızı önemsiyorum. Biz büyük AK Parti ailesiyiz. Biz büyük Türkiye ailesiyiz. 85 milyon tüm üyelerimizle, tüm vatandaşlarımızla büyük Türkiye ailesi olarak güçlü aile, güçlü Türkiye yolunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        'TEKİRDAĞ'DA AİLE VE GENÇLİK FONU'NA 1 HAFTADA 293 BAŞVURUMUZ VAR'

        'Aile Yılı' kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla 'Aile ve Gençlik' fonunu hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bu fonu biz deprem bölgesinde başlatmıştık. Cumhurbaşkanımız, bunu Türkiye'nin geleceğine, gençlerine kullanalım istedi ve deprem bölgesinde başlattığımız Aile ve Gençlik Fonu'nu artık 81 ilimizde de yaygınlaştırdık ve bugün itibarıyla Tekirdağlı gençlerimiz de 150 bin liralık kredimizden, faizsiz kredimizden faydalanabiliyor. Bir haftada Tekirdağ'da 293 başvurumuz var. Gençler bu fondan daha fazla faydalanmanızı rica ediyorum" dedi.

        'ÇOCUKLARIMIZ DİJİTAL MECRANIN BELLİ BAŞLI RİSKLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR'

        Çocukların dijital mecraların risklerinden korunmasının önemine de değinen Bakan Göktaş, "Dikkat çektiğimiz bir diğer konu ise biliyorsunuz şu anda hepimiz dijital mecraları çok yakın kullanıyoruz. Hepimiz elinde birer telefon. Çocuklarımız da bu dijital mecranın belli başlı riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Biz hem çocuklarımızı güvenli bir ortama alabilmek için onları korumak adına da önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere bunlara yönelik de çalışmalarımız var. Cinsiyetsizleştirme gibi zararlı akımlarla karşı karşıya kalabiliyor çocuklarımız. Özellikle dijital mecrada izledikleri içeriklerde, hızlı yaşam tarzıyla beraber insanımız giderek yalnızlaşıyor. Biliyorsunuz, bizim gücümüz, genç ve dinamik nüfus yapımızdır. Bizim gücümüz, birlik beraberliğimizdir. Pandemi döneminde, 15 Temmuz'da, kriz dönemlerinde veya deprem zamanında hep beraber biz ailece birbirimize kenetlenmedik mi? Büyüklerimize sahip çıkmadık mı? Çocuklarımıza sahip çıkmadık mı? Ama şu anda bakıyoruz, tüm dünyada olduğu gibi insanımız gitgide yalnızlaşıyor. O yüzden bu 'Aile Yılı', bu kapsamda çok önemli" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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