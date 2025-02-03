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        Fabrikada patlamada 6 işçi sesten etkilendi

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde ilaç fabrikasında kimyasalların karışımı sırasında yaşanan patlamada sesten etkilenen 6 işçiden 4'ü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:36 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:40
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        Fabrikada patlamada 6 işçi sesten etkilendi
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        TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde ilaç fabrikasında kimyasalların karışımı sırasında yaşanan patlamada sesten etkilenen 6 işçiden 4’ü hastaneye kaldırıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 11’inci Sokak’taki ilaç fabrikasında meydana geldi. Üretim bölümünde kimyasalların karışımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamamayla birlikte işçiler kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine fabrikaya, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada sesten etkilenen 6 işçiden 4’ü hastaneye götürüldü, 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

        Patlamanın yaşandığı bölümde itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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