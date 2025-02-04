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        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma yarın

        TEKİRDAĞ'da darbedilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla Yeniçeri'nin (2) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması, yarın Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:55
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        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma yarın
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        TEKİRDAĞ'da darbedilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla Yeniçeri'nin (2) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması, yarın Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

        Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (30), kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayenesinde Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyata alındı. Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

        1 AYLIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Gizlilik kararı verilen soruşturmada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (58), komşusu ve çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. (33) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.K. (15) ve K.A. (14) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, 7 Ekim'de 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Tutuklu sanıklardan Kani A., ilerleyen günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

        2 AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

        Olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. için 2 ayrı iddianame hazırladı. İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için 'İhmali davranışla kasten öldürme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Sanlı Ö. hakkında 'Suçu bildirmeme, gizleme' suçundan 1 yıl 6 ay, çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. için 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

        DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

        Suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. için hazırlanan iddianame ise Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede G.K. için, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 66 yıl, K.A. hakkında 'Nitelikli cinsel istismar', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 48 yıl ile 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hazırlanan 2 ayrı iddianame, Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

        SILA'NIN ÖLÜMÜ KAFA TRAVMASINA BAĞLI İÇ KANAMA

        İddianamede, Sıla Yeniçeri'nin İstanbul 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan Adli Tıp mütalaasında, bebeğin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiğinin bildirildiği belirtilerek, künt kafa travmasına bağlı yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde düzenlenen bilirkişi raporunda cinsel istismara uğradığı belirtildi. Bebeğin vücudunda ısırık izleri bulunduğu, izlerin K.A.'nın DNA profilini içerdiği ifade edildi.

        BABAANNE TANIK OLARAK DİNLENİLECEK

        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık 2024'te yapılan ilk duruşmada, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan katılan avukatlar, suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın aynı evde birlikte yaşadığı babaannesinin de tanık olarak dinlenmesini talep etti. Avukatlar, babaannenin dinlenmesinde üstün yarar olduğunu belirtti. Bunun üzerine babaannenin ikinci duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verildi. Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması yarın görülecek. İkinci duruşmada babaannenin tanık olarak dinlenilmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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