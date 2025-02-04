Tekirdağ'da hafriyat alanına çöp bırakılması tepkilere yol açtı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, büyükşehir belediyesinin hafriyat alanı olarak belirlediği bölgeye, gelişi güzel çöplerin bırakılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, "Atıkları temizledik üzerine toprak döküp yaydık. Çöpleri atanların belirlenmesi için çalışıyoruz, bazı tespitlerimiz var" dedi.

Marmaraereğlisi'nin Çeşmeli Mahallesi'nde 10 metre derinliğindeki çukur alan bir süre önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek hafriyat döküm bölgesi olarak belirlendi. Bunun üzerine bölgedeki inşaatlardan gelen hafriyatlar buraya dökülmeye başlandı. Son günlerde bölgeye hafriyat haricinde katı atıkların da bırakıldığını gören bölge halkı durumu Marmaraereğlisi Belediyesi'ne bildirdi. Belediye tarafından, atıkları atanların bulunması için inceleme başlatıldı.

'ATANLARIN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bölgeye gelerek incelemede bulunan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, alanın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu belirterek, "Burası yol ve park alanı olarak geçmektedir. Ancak 10 metreden derin bir yarık mevcut. Buraya dolgu yapılması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne yazısını yazdık. Bunu yaparken de DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü'nden, gerekse Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ve Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğünden dolgu yapılması yönünde olumlu görüş alındıktan sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından döküm sahası açıldı. Burayla ilgili olarak yakın takiplerimiz vardı. Bizim kontrolümüz dışında atıkların atıldığını fark ettik. O atıkları temizledik üzerine toprak döküp yaydık. Çöpleri atanların belirlenmesi için çalışıyoruz, bazı tespitlerimiz var. İlçemizin adının bu şekilde geçmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadığımı da belirtmek istiyorum" diye konuştu.

'HAFRİYATIN DIŞINDA MADDELERİN DÖKÜLMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Nevruz Akpınar da, hafriyat alanının çok derin olmasının yanı sıra tehlikeli olduğunu da söyledi. Akpınar, “Burası hafriyat alanı. Hafriyatın haricinde buraya kirlilik yaratacak maddelerin dökülmesini istemiyoruz. Yazın sıcaklarda koku oluyor. Şu anda öyle bir şey yok ama sıcak havalarda özellikle geçtiğimiz yaz biraz koku çektik. Lodosta burada bulunan naylonlar ve torbalar hızla estiğinde rüzgarla beraber bahçelerimize geldi. Ayrıca yarık tehlikeli bir boyuttaydı" diye konuştu.