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        Eğlence mekanı çıkışı, husumetlilerine ateş açtı; 1 ölü, 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:50
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        Eğlence mekanı çıkışı, husumetlilerine ateş açtı; 1 ölü, 2 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde A.M.A., eğlence mekanı çıkışında husumetlilerinden Vefa Şengül’ü (29) tabancayla vurarak öldürdü, 2 kişiyi ise yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanında eğlendikten sonra dışarıya çıkan Vefa Şengün, Metin A. ve Y.E.K.'ye, husumetlileri olduğu iddia edilen A.M.A tarafından tabancayla ateş edildi. Olayda vücuduna kurşun isabet eden Vefa Şengün ve Metin A. ağır, Y.E.K ise kolundan hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Vefa Şengün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Metin A.’nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis, olaydan sonra kaçan A.M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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