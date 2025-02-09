Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı ile beyaza büründü.

Saray ilçesinin Güngörmez ile Bahçeköy mahalleri kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı, orman ile bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinin yükseklerinde de hafif kar yağışı zaman zaman sürüyor.

Saray’da yaşayan Şevki Yılmaz, karavanı ile birlikte ailesini de alarak karın beyaza bürüdüğü bölgede piknik yaptı. Yılmaz, “Kar yağışını görünce kızım ve damadım da geldi. Ben de bu karın keyfini yaşamak için karavanıma ailemle birlikte geldim. Karın keyfini yaşıyorum. Güzel bir kar yağıyor, güzel manzara var” dedi.

Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışının yer yer sürmesi bekleniyor.