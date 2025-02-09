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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı ile beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:25
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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı ile beyaza büründü.

        Saray ilçesinin Güngörmez ile Bahçeköy mahalleri kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı, orman ile bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinin yükseklerinde de hafif kar yağışı zaman zaman sürüyor.

        Saray’da yaşayan Şevki Yılmaz, karavanı ile birlikte ailesini de alarak karın beyaza bürüdüğü bölgede piknik yaptı. Yılmaz, “Kar yağışını görünce kızım ve damadım da geldi. Ben de bu karın keyfini yaşamak için karavanıma ailemle birlikte geldim. Karın keyfini yaşıyorum. Güzel bir kar yağıyor, güzel manzara var” dedi.

        Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışının yer yer sürmesi bekleniyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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