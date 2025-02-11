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        Zabıtanın satışına izin vermediği peynirleri kamyonetten attılar

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında gezip, kamyonette peynir satanlar ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:35
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        Zabıtanın satışına izin vermediği peynirleri kamyonetten attılar
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        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında gezip, kamyonette peynir satanlar ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Satıcılar peynirleri kamyonetten atarken, o anlar kameraya yansıdı.

        Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, kamyonet ile sokakları dolaşarak nerede üretildiği bilinmeyen peynirin kilosu 100 liradan satıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Bölgeye giden zabıta ekipleri, satıcılara, ürünlerin satışının yapılabilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden izinli olması gerektiğini belirterek, belgelerini istedi. Bunun üzerine satıcılar ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında arbede yaşanırken, satıcılar, peynirleri kamyonetten attı. O anlar, zabıtanın yaka kamerasına yansıdı. Zabıta ekipleri tarafından toplanan peynirler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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