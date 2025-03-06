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        Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kullandığı otomobille kamyona çarptı: 5 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:30
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        Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kullandığı otomobille kamyona çarptı: 5 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen otomobilin sürücüsü Gülşen K., 1.22 promil alkollü çıktı.

        Kaza, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi'nde meydana geldi. Gülşen K. idaresindeki 59 ALC 165 plakalı otomobilin kontrolünü yitirip yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü Gülşen K. ile yanında bulunan Mustafa K., İbrahim B., Ayşe B. ve Melisa B. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Gülşen K.'nin yapılan kontrolünde 1.22 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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