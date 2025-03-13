Minibüs, tankere çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Tanker şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Çorlu gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yaşar Taha yönetimindeki 34 MPA 772 plakalı zeytinyağı yüklü minibüs, önünde seyreden Ihor Kravchenko'nun kullandığı AX 2464 XF Ukrayna plakalı yağ yüklü tankere arkadan çarptı. Savrulan minibüs bariyere çarparken, Yaşar Taha ile yanındaki Salih Ayberk Mucuk araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan 2 yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mucuk, kurtarılamadı.

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