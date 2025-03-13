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        Minibüs, tankere çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        TEKİRDAĞ'da minibüsü tankere çarptığı kazada Salih Ayberk Mucuk (24) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 17:31 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:35
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        Minibüs, tankere çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        TEKİRDAĞ’da minibüsü tankere çarptığı kazada Salih Ayberk Mucuk (24) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, TEM Otoyolu Çorlu gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yaşar Taha yönetimindeki 34 MPA 772 plakalı zeytinyağı yüklü minibüs, önünde seyreden Ihor Kravchenko'nun kullandığı AX 2464 XF Ukrayna plakalı yağ yüklü tankere arkadan çarptı. Savrulan minibüs bariyere çarparken, Yaşar Taha ile yanındaki Salih Ayberk Mucuk araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan 2 yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mucuk, kurtarılamadı.

        Tanker şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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