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        Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Yaşar Kuloğlu (48), tartıştığı oğlu Yılmaz Kuloğlu (19) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 00:56 Güncelleme: 15.03.2025 - 01:00
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        Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde Yaşar Kuloğlu (48), tartıştığı oğlu Yılmaz Kuloğlu (19) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

        Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 8’inci Sokak üzerinde Kuloğlu ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Yaşar Kuloğlu ile oğlu Yılmaz Kuloğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Yılmaz Kuloğlu, babasına ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yaşar Kuloğlu kanlar içinde yığılırken, oğlu ise tüfekle birlikte evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşar Kuloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olaydan sonra kaçan Yılmaz Kuloğlu’nu cinayet aleti tüfekle birlikte Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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