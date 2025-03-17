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        Tekirdağ'da 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

        TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 3 kaçak göçmenle birlikte yakalanan 3 organizatör tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:05
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        Tekirdağ'da 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
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        TEKİRDAĞ’da polisin düzenlediği operasyonda 3 kaçak göçmenle birlikte yakalanan 3 organizatör tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, Tekirdağ’ı geçiş güzergahı olarak kullanan organizatörleri belirledi. Polis, takibe aldığı 2 aracı durdurup kontrol etti. Kontrolde, 3 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen 3 organizatör çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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