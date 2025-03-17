Tekirdağ'da 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, Tekirdağ’ı geçiş güzergahı olarak kullanan organizatörleri belirledi. Polis, takibe aldığı 2 aracı durdurup kontrol etti. Kontrolde, 3 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen 3 organizatör çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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