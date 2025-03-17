Tekirdağ'da uyuşturucuya 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kapaklı ilçesinde belirlediği ev ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda 1 kilo 363,42 gram skunk, 153,88 gram kokain, 81 sentetik hap ile ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 3 av tüfeği, 5 hassas terazi, el telsizi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B.B. ve A.E., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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