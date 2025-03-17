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        Kaza yaptı, otomobiliyle kaçmaya çalışırken ortalığı birbirine kattı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kullandığı otomobil ile önündeki otomobile çarpıp, kaçmaya çalışırken bir binanın bahçe kapısı ile kendisini durdurmak isteyen sürücüye çarpan Göksel Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 17:44 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:50
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        Kaza yaptı, otomobiliyle kaçmaya çalışırken ortalığı birbirine kattı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kullandığı otomobil ile önündeki otomobile çarpıp, kaçmaya çalışırken bir binanın bahçe kapısı ile kendisini durdurmak isteyen sürücüye çarpan Göksel Y., polis tarafından yakalandı. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi’nde gecen hafta Cuma akşamı Göksel Y., kullandığı 34 TN 510 plakalı otomobil ile önünde seyreden A.G. yönetimindeki 59 AAE 365 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bunun üzerine A.G. aracından indi. Göksel Y. kaçmaya çalışırken, aracıyla binan bahçe kapısı ile duvarını çarptı. Geri manevra yapan Göksel Y., park halindeki bir otomobille kendisini durdurmaya çalışan A.G.'ye de çarpıp, bölgeden uzaklaştı.

        Hafif yaralanan A.G.'nin şikayeti üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Göksel Y.yi yakalayıp, gözaltına aldı. Göksel Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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