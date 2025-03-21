Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Otomobil, 3 araca çarpıp yan yattı; kaza kamerada

        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde park halindeki 3 araca çarpıp, yan yatan otomobilin sürücüsü O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, 3 araca çarpıp yan yattı; kaza kamerada
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde park halindeki 3 araca çarpıp, yan yatan otomobilin sürücüsü O.K., yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Gazi Osmanpaşa Camisi kavşağında meydana geldi. O.K.'nin kullandığı çıkan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra yan yattı. Sürücü O.K., yan yatan otomobilde sıkıştı. İhbarla bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan O.K., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
        Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutukla...
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutukla...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da çiftçilere eğitim verildi
        Tekirdağ'da çiftçilere eğitim verildi