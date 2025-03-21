Otomobil, 3 araca çarpıp yan yattı; kaza kamerada
TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde park halindeki 3 araca çarpıp, yan yatan otomobilin sürücüsü O.
TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde park halindeki 3 araca çarpıp, yan yatan otomobilin sürücüsü O.K., yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Gazi Osmanpaşa Camisi kavşağında meydana geldi. O.K.'nin kullandığı çıkan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra yan yattı. Sürücü O.K., yan yatan otomobilde sıkıştı. İhbarla bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan O.K., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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