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        Ailesinin evlenmelerine onay vermediği Sevgi'yi kaçırdılar; o anlar kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Vedat A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:20 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:25
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        Ailesinin evlenmelerine onay vermediği Sevgi'yi kaçırdılar; o anlar kamerada
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Vedat A. (30), ailesinin evlenmelerine onay vermediği Sevgi T.'yi (32), yakınlarıyla sokak ortasında hafif ticari araca zorla bindirerek kaçırdı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Çerkezköy'de yaşayan Vedat A., evlenmek istediği Sevgi T.'yi ailesiyle istemeye gitti. Vedat A., kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine Sevgi T.'yi kaçırmaya karar verdi. Vedat A.'nın yengesi Seda A., önceki gün Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Sevgi T.'nin önünü kesti. Seda A., kızla konuşurken Vedat A., kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. Seda A., aracın kapısını açarken, arkadan gelen Vedat A.'nın ağabeyi Mahsun A., kızı zorla bindirdi. Araç hızla bölgeden uzaklaşırken, Sevgi T.’nin ailesinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İncelemede, Vedat A. ve ailesinin, İstanbul Çatalca'da araç değiştirip, başka araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri, İstanbul Halkalı'da düzenlenen operasyonda, yenge Seda A.’yı yakalayıp gözaltına aldı. Seda A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Bu arada Sevgi T.’nin kaçırılma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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