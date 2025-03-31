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        Tekirdağ'daki bıçaklı kavga kamerada; 1 ölü, 1 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Mürteza Taşkın (40) öldü, kardeşi Cem Taşkın ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:52 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:55
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        Tekirdağ'daki bıçaklı kavga kamerada; 1 ölü, 1 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Mürteza Taşkın (40) öldü, kardeşi Cem Taşkın ise yaralandı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Kapaklı'nın Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 aile fertleri arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. T.A. ve kardeşi H.A. ile kavga eden Mürteza Taşkın ile kardeşi Cem Taşkın, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. T.A. ile H.A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Mürteza Taşkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Cem Taşkın, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ölen Taşkın'ın cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

        Polis, olaydan sonra kaçan T.A. ve H.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tarafların kavgaları ve 2 kişinin bıçaklandığı anlar da çevredeki iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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