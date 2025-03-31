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        Otomobille kırmızı ışıkta beklerken, silahlı saldırıda yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta duran Oktay Kılıç, aralarında husumet bulunan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 20:04 Güncelleme: 31.03.2025 - 20:10
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        Otomobille kırmızı ışıkta beklerken, silahlı saldırıda yaralandı
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta duran Oktay Kılıç, aralarında husumet bulunan A.T. ve V.A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Kılıç hastanede tedaviye alınırken kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Oktay Kılıç, yönetimindeki 22 NA 596 plakalı otomobille seyir halendeyken cadde üzerinde kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yaya olarak aracın yanına yaklaşan husumetlileri A.T. ve V.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Kılıç yaralanırken, silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, tedaviye alındı. Saldırıdan sonra kaçan A.T. ve V.A.’nın yakalanması için polis, çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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