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        Ağları müsilajla kaplanan balıkçılar, avlanamadan geri döndü

        TEKİRDAĞ'dan tekneleriyle açılan balıkçılar, deniz dibinde etkili olan müsilaj ağları kaplayınca avlanmadan geri döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:47
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        Ağları müsilajla kaplanan balıkçılar, avlanamadan geri döndü
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        TEKİRDAĞ'dan tekneleriyle açılan balıkçılar, deniz dibinde etkili olan müsilaj ağları kaplayınca avlanmadan geri döndü.

        Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen müsilaj, son dönemde yeniden gündeme geldi. Tekneleriyle denize açılan balıkçıların ağlarına yapışan müsilaj hem ağlara hem de sudaki ekosisteme zarar veriyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağları müsilajla kaplandı. Kullanamadıkları ağlarını toplayan balıkçılar, avlanamadan geri döndü. Müsilaj nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren balıkçılar, ağlar ve teknelerini temizledi.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde son 15 gündün müsilajın daha da etkili olduğunu söyledi. Pehlivanoğlu, "Marmara Denizi'nde müsilaj dediğimiz çamurla karşı karşıyayız. Balıkçı arkadaşlarımız müsilaj nedeniyle sıkıntılar yaşıyorlar. Gırgır dediğimiz büyük balıkçı arkadaşlarımız yaklaşık bir hafta önce erken paydos etmek zorunda kaldılar. İnşallah havalarında ısınmasıyla Marmara'yı terk etmesini diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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