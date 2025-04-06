Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu

        RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu
        ABONE OL

        RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

        Ülke genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı. Ekipler dron, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor. Jandarma ekipleri de kara yolu üzerindeki kritik noktalarda önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 3 kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da 3 kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Çocuklara istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı
        Çocuklara istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı
        Tekirdağ'da 15 milyon 960 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 15 milyon 960 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis görevden uzaklaş...
        Tekirdağ'da motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis görevden uzaklaş...
        Miras kavgasında 3 kişiyi öldüren şüphelinin hedefinde damat da varmış
        Miras kavgasında 3 kişiyi öldüren şüphelinin hedefinde damat da varmış
        Anadolu Ajansı 105 yaşında
        Anadolu Ajansı 105 yaşında