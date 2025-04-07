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        Tekirdağ'da 410 ayrı suçtan aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

        TEKİRDAĞ'da 410 ayrı suçtan 2 yıldır aranan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:27 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:30
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        Tekirdağ'da 410 ayrı suçtan aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
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        TEKİRDAĞ'da 410 ayrı suçtan 2 yıldır aranan A.P., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında hapis cezaları bulunan ve 81 ayrı il mahkemesi tarafından toplam 410 ayrı suçtan 2 yıldır aranan A.P.'nin İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunduğu belirlendi. Jandarmanın İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalanan A.P., Tekirdağ'da getirildi. A.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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