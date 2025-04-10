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        Tekirdağ'da tarihi eser niteliği taşıyan kıyafet ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen bir kıyafet ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:10
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        Tekirdağ'da tarihi eser niteliği taşıyan kıyafet ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen bir kıyafet ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesi Gazibey Mahallesi'nde yaşayan Ö.T. ile T.T.'nin ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan kıyafet bulunduğunu belirledi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe alınan şüphelilerin bulunduğu aracı durdurup yaptığı aramada; tarihi ve etnografik eser niteliği taşıyan bir kıyafet ele geçirdi. Kıyafete el konulurken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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