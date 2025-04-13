Dünya şampiyonu Esma Nur'a coşkulu karşılama

SIRBİSTAN'da düzenlenen ISF U15 Gymnasiade Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda dünya şampiyonu olan Esma Nur Kara (15), Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Sırbistan'nın Zlatibor kentinde yapılan ISF U-15 Gymnasiade (Okul Sporları) Dünya Güreş Şampiyonası'nda Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Esma Nur Kara, 65 kilogramda dünya şampiyonu oldu. Kara, şampiyonluğun ardından geldiği memleketi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Çok Amaçlı Spor Salonu'nda ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Burada davul zurna eşliğinde patlatılan konfetilerle karşılanan Kara, bir süre sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ergene ilçesinde özel bir lisede burslu olarak eğitimini sürdüren Esma Nur Kara, ailesinin büyük desteğini gördüğünü söyledi. Kara, "Böyle bir başarıyı bekliyorduk. Hocalarımla beraber her gün çift antrenman yaptık. Okula gitmedim her gün antrenman yaptım, çok çalıştım. Ter ve kan döktüğümüz antrenmanlar oldu. Bunu hak ettik. Bundan sonra önümüzde zafer turnuvası var, onun için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yani şampiyonluklar elde etmek istiyorum. İstiklal Marşımızın okunması, bayrağımızın göndere çekilmesi bambaşka bir duygu" dedi.

'HAK ETTİĞİMİZ BİR ŞAMPİYONLUK' Esma Nur Kara'nın antrenörü Nasip Ekelik, sporcularının yoğun bir çalışma içinde bu şampiyonaya hazırlandığını belirterek, "Bizler Esma Nur ile çok ciddi bir çalışma ve antrenman evresi geçirdik. Ailesi, babası, annesi etrafındaki herkes de genç sporcumuza destek verdi. Başarıyı elde ettik. Bizim ve etrafındaki herkesin emeklerini kızımız boşa çıkartmadı. Yeri geldi kafası gözü dağıldı, yeri geldi kan, yeri geldi ter akıttı ama herkesin emeğinin hakkını geri ödedi. Bizim de hakkımız ona helal olsun" diye konuştu. Kara'nın diğer antrenörü Ünal Tuğluoğlu da genç sporcunun bu başarıyı hak etiğini dile getirerek, "Öncelikle böyle bir karşılamayı hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonu olmak söylerken dile kolay, ama aslında çok güç ve zor bir başarı. Bu başarının ardından çok ciddi bir süreç var. Dünya şampiyonasında muazzam güçlü rakipleri vardı. Çeyrek finalde Brezilyalı rakibini, yarı finalde Amerikalı rakibini mağlup etti. Final maçında ise Azeri rakibini net skorla geçti. Şampiyon olan bu sporcumuz bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı söyletti. Bizler akıttığımız ter, gözyaşı, kan hepsinin helal olduğunu düşünüyoruz" dedi.