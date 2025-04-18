Yunusların balıkçı teknesine eşlik ettiği anlar kamerada

Marmaraereğlisi ilçesinden sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar, yunusların kendilerine eşlik ettiğini fark etti. Balıkçı İbrahim Özkan, yunusların bu anlarını kaydetti. Yunusların dakikalarca teknenin etrafında dönerek ilerlemesi güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.