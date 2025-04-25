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        Tekirdağ'da tamirhane yangını; 6 otomobil kullanılamaz hale geldi

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde oto kaporta ve boyama yapılan iş yerinde çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:58 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:58
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        Tekirdağ'da tamirhane yangını; 6 otomobil kullanılamaz hale geldi
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde oto kaporta ve boyama yapılan iş yerinde çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 3'üncü Sokak’taki oto kaporta ve boyama yapan iş yerinde, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören kişinin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerini saran alevlere müdahale eden itfaiyeciler, yangını söndürdü. İncelemede iş yerinde ciddi hasar olduğu görüldü ve içerideki 6 otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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