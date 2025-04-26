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        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada Arda Ahmet Yılmaz (17) hayatını kaybetti, Hayal Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:20
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        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada Arda Ahmet Yılmaz (17) hayatını kaybetti, Hayal Y. yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Ergene-Lüleburgaz kara yolunun Misinli kavşağında meydana geldi. Arda Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 39 ADL 296 plakalı motosiklet ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen Güngör A. yönetimindeki 34 BMP 428 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki sürücü Ahmet Arda Yılmaz hayatını kaybetti, arkasında bulunan Hayal Y. yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hayal Y., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Güngör A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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