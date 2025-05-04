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        Tekirdağ'da 5'inci kattan düşen bebek öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Mevlüde Naz B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:33
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        Tekirdağ'da 5'inci kattan düşen bebek öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Mevlüde Naz B. (1), hayatını kaybetti. Bebeğin düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında yaşayan ailenin bebekleri Mevlüde Naz B., henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüde Naz B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mevlüde Naz B.’nin cenazesi,Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayın ardından Mevlüde Naz B.’nin anne ve babasının ifadesine başvurdu.

        Bu arada bebeğin düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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