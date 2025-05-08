Tekirdağ'daki atık su analizlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde bağımlılık tespiti

YEŞİLAY Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Tekirdağ'da atık su analizine baktığımızda bağımlılıkla alakalı Türkiye'nin üzerinde olan bazı sıkıntılar var. Yani Türkiye ortalamasından daha fazla tüketim var, bazı bağımlılıklar konusunda. Bu konuda Tekirdağ'la alakalı hususi bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tekirdağ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Yeşilay olarak 105 yıldan beri bağımlılıkla mücadele ettiklerini söyleyen Dinç, "Çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere hiçbir insanımız bağımlı olmasın istiyoruz. Çünkü bağımlılık bir insanın başına gelmiş en kötü şeylerden, en zor şeylerden bir tanesi. Bir toplum içinde bağımlılık en büyük tehditlerden, tehlikelerden bir tanesi. O yüzden 105 yıldan beri özellikle önlemekle alakalı çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şubemiz, özellikle çocuklarımız, gençlerimiz daha başlamadan doğru bir şekilde, faydalı bir şekilde bir hayat tarzı geliştirsinler, sağlıklı bir yaşam kültürü oluştursunlar, hiç bağımlılığa bulaşmasın diye önleyici tedbirler yapıyor. Bu konuda çocuklarımızın, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu bilgilendirme, eğitimler, farkındalık çalışmaları, beceri kazandırma, alternatif faaliyetleri üretme, sportif ve sosyal faaliyetleri organize etme gibi çalışmaları yoğunluklu bir şekilde daha da yapacağız, daha da artırarak yapacağız. İstiyoruz ki bir tane çocuğumuzu bile kaybetmeyelim. Bir tane gencimiz bile bağımlılıklara bulaşmamış olsunlar. Ama bir şekilde bağımlılıklara bulaştıysa herhangi bir sebeple hayatında insanın bazen zor dönemler olur. Bazen arkadaş etkisi olur, bazen popüler kültürünün etkisi altına kalır. Bir şekilde bağımlılıklara bulaşabilir. Bir şekilde bağımlılıklara bulaştıysa da biz çocuklarımızdan gençlerimizden vazgeçmiyoruz" dedi.

‘BAĞIMLILIK PROBLEMİ YAŞAYAN TEREDDÜT ETMEDEN, ÇEKİNMEDEN GELSİN’ Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde uzman psikologlar, sosyal hizmet uzmanlarının gizlilik esaslı ücretsiz destek hizmeti sağladıklarını belirten Dinç, "Bu destek hizmetini Türkiye'nin 105 noktasında sağlıyoruz ve oldukça faydalı yüz güldürücü neticeler alıyoruz. O yüzden Tekirdağ'da da herhangi bir şekilde kendisi ya da sevdiği birisi bağımlılık problemi yaşayan hemşehrimiz varsa lütfen tereddüt etmeden, çekinmeden, gönül rahatlığıyla gelsin. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde hiçbir şekilde ücret istemeden ve hiçbir şekilde herhangi bir resmi kurma kaydı geçmeden gizlilik esaslı olarak sadece bizim bileceğimiz şekilde çok profesyonel, güzel, faydalı bir hizmet yürütüyoruz. Bir gün bile kayıptır. Bağımlılıkla geçen bir gün bile kayıptır. Hem bedene kayıptır, hem ilişkilere kayıptır, hem zihne, psikolojik yapıya kayıptır. Her türlü kayıptır. O yüzden bağımlılık bir gün bile devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEKİRDAĞ'DA BAZI BAĞIMLILIKLAR TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜSTÜNDE' Dinç, Tekirdağ'daki atık su analizlerine bakıldığında bazı maddelerin kullanımının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek, "Tekirdağ'da atık su analizine baktığımızda bağımlılıkla alakalı Türkiye'nin üzerinde olan bazı sıkıntılar var. Yani Türkiye ortalamasından daha fazla tüketim var, bazı bağımlılıklar konusunda. Bu konuda Tekirdağ ile alakalı hususi bir çalışma yapılması gerekiyor. Daha çok gayretimizi artırmamız gerekiyor. Hem YEDAM çalışmalarını çoğaltma, daha çok insana faydalanması konusunda gayret etme, hem de önleyici çalışmalara yoğunlaşma anlamında Tekirdağ bizim hususen dikkat ettiğimiz, özen gösterdiğimiz yerlerden bir tanesi. Bu çerçevede önleme çalışmalarını yaygınlaştırmakla alakalı hiçbir çocuğumuz bağımlılığa bulaşmasın, diye gayret etmekle alakalı bir dikkatimiz, hassasiyetimiz var. Bunu önümüzdeki günlerde arttırmış olacağız. Yine Yeşilay Danışmanlık Merkezi'mize bağımlılıkla ilgili başvuran insanımızın sayısını arttırmakla alakalı da çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.