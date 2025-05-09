Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Doç. Dr. Doğan: Grip mevsimi uzadı

        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doç. Dr. Doğan: Grip mevsimi uzadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi’nden (NKÜ) Doç. Dr. Mustafa Doğan, 2025'te grip mevsiminin oldukça uzadığını belirterek, "Mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen hala hatırı sayılır sayıda üst solunum yolları şikayeti ile hastalar hastanelere başvurmakta, sağlık kuruluşlarına başvurarak destek istemekteler" dedi.

        NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, bu yıl gribal hastalıkların halen devam ettiğini söyledi. 2025 yılını diğer yıllardan ayıran bir özelliğin grip mevsiminin oldukça uzaması olduğunu belirten Doç. Dr. Doğan, "Mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen hala hatırı sayılır sayıda üst solunum yolları şikayeti ile hastalar hastanelere başvurmakta, sağlık kuruluşlarına başvurarak destek istemekteler. Grip hastalığı özellikle belirli yaş grubu için tehlike oluşturur. 65 yaş üstü bireyler, 5 yaş altı çocuklar, bağışıklık sistemi hastalıkları olanlar, solunum, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği hastalığı, kanser hastalığı olan gibi bireyler için ağır geçirme riski ile karşı karşıyadırlar. Bunlar semptomları başladığı an en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak destek almalıdırlar" dedi.

        İSTİRAHAT, SIVI TÜKETİMİ VE UYKU DÜZENİ

        Riskli gruplarda bulunan için ciddi solunum yetmezliği ile zatürrenin ciddi tehdit olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Mustafa Doğan, "Bunların içinde normal bireyler için böyle bir aciliyeti söz konusu değil. Bu kişiler evde normal semptomatik tedaviyle toparlayabilirler. Bunlara karşı önerilerimiz şu olacaktır. İstirahat, yeterli sıvı tüketilmesi, uyku düzenine dikkat edilmesi, mevsime uygun beslenilmesi ayrıca dış ortamdaki hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler nedeniyle kıyafetlerine aldanmamaları, dışarıya çıkarken yanlarına, bir ceket, polar almalarını önereceğiz. Vücut ısısındaki ani düşmeler ya da soğuğa maruz kalmaya sebebiyet vererek bu tür hastalıkların daha kolay sebebiyet vermesine yol açmaktadır" diye konuştu.

        'BİR MUTASYON GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLRİ'

        Uzmanların bu aylarda fazla yoğunluk beklemediklerini ancak bu yıl biraz farklı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Mayıs ayının ortalarında bir üst solunum yolu enfeksiyonu sayısında bir artış, bu tür hastalarda yoğun bir hastane başvurusu beklemeyiz. Bu sene biraz daha farklı oldu, bu mevsimin getirdiği özelliklere bağlı. Özellikle nisan ayına sarkan mevsimdeki ani düşmeler, kar yağışları, soğuklar kışın tekrar yaşanmasına sebebiyet verdi diyebiliriz" dedi. Virüs çeşitlerine ilişkin de konuşan Doç. Dr. Doğan, "RNA virüsü, sık mutasyona uğrarlar. Mutasyon hastalığı daha önceden geçirmiş kişilerin de tekrar hasta olmasına sebebiyet vererek var olan toplumdaki hasta sayısındaki artışa sebebiyet verir. O nedenle bir mutasyon gerçekleşmiş olabilir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        Mattia Ahmet dehşetinde yeni görüntü! Bıçaklama öncesi yumruklama!
        Mattia Ahmet dehşetinde yeni görüntü! Bıçaklama öncesi yumruklama!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri

        Benzer Haberler

        Steroid bağımlılığı gençlerin sağlığını tehdit ediyor
        Steroid bağımlılığı gençlerin sağlığını tehdit ediyor
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Vali Soytürk'e ziyaret
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Vali Soytürk'e ziyaret
        Annesini başına ütüyle vurarak öldüren babasından şikayetçi oldu
        Annesini başına ütüyle vurarak öldüren babasından şikayetçi oldu
        Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri aileleriyle birlikte kitap okuyor
        Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri aileleriyle birlikte kitap okuyor
        Tekirdağ'da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yar...
        Tekirdağ'da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yar...