Tekirdağ kıyılarında su samuru görüntülendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisindeki sahilde yürüyüş yapan kişi, kıyıya yakın bir noktada yüzen su samurunu fark ederek, cep telefonuyla kaydetti. Su samuru bir süre denizde ilerledikten sonra gözden kayboldu.

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