Kalp krizi geçiren gemi personelini Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Şarköy açıklarından İstanbul istikametine seyreden 'Chem Leader' isimli Türk bayraklı tankerde görev yapan Selim G., kalp krizi geçirdi. Kaptanının Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talebi üzerine tanker, en yakın liman olan Mürefte Balıkçı Barınağı'na yönlendirildi. Gemiden alınan Selim G., Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Selim G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında tankerde kalp krizi geçiren Selim G. (56), Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından alınıp hastaneye ulaştırıldı. Selim G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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