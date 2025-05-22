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        Vatandaşların Atatürk hassasiyeti kamera ile görüntülendi... İki çocuk Atatürk portresini düzelttikten sonra öptü

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçe Belediyesi tarafından Atatürk'e olan bağlılığın belirlenmesi amacıyla sosyal bir deney yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:07 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:07
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        Vatandaşların Atatürk hassasiyeti kamera ile görüntülendi... İki çocuk Atatürk portresini düzelttikten sonra öptü
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        TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçe Belediyesi tarafından Atatürk’e olan bağlılığın belirlenmesi amacıyla sosyal bir deney yaptı. İlçenin çeşitli noktalarına yatay vaziyette bırakılan Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, çevresinden geçen vatandaşlar tarafından düzeltilirken, 2 çocuğun da Atatürk portresini öptüğü görüldü.

        Şarköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini, sokaklarda çeşitli noktalara, kaldırımlara parklara yatay vaziyette bırakarak sosyal deney gerçekleştirdi. Kamera ile görüntülenen deney sırasında vatandaşlar, yatay bırakılan Atatürk portrelerini düzelterek bulundukları yere bıraktı.

        İKİ ÇOCUK ATATÜRK PORTRESİNİ DÜZELTTİKTEN SONRA ÖPTÜ

        İlginç anların yaşandığı deney sırasında izlenen görüntülerde bir parkta ağaca yatay bırakılan Atatürk portresini düzelten iki çocuk, ardından öperek bölgeden uzaklaştı. Şarköy Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı.

        Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, konu ile ilgili "Atamızın portresini kentimizin farklı noktalarına yerleştirdik. Vatandaşlarımızın gösterdiği tepkileri dikkatle gözlemledik" dedi. Başkan Var, vatandaşların Atatürk'e gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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