Tekirdağ'da pastane bacasında yangın

TEKİRDAĞ'da pastanenin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin bacasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler çatıyı sardı. İhbarla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler, çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangında baca ve çatıda hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.