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        Tekirdağ'dan İstanbul'a bayram dönüşü yoğunluğu

        KURBAN Bayramı tatilinin son gününde tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:54
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        Tekirdağ'dan İstanbul'a bayram dönüşü yoğunluğu
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        KURBAN Bayramı tatilinin son gününde tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Kurban Bayramı tatilini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, yaşadıkları İstanbul'a dönüyor. Gece başlayan trafik, bugün öğle saatlerinden itibaren daha da arttı, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

        İstanbul yönündeki trafik yoğunluğu nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Polis, 81 ekip ve 455 personel ile kara yollarında görev yaparken; İstanbul yolu üzerinde bulunan 7 kavşakta 33 ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri de sorumluluk alanındaki kara yollarının önemli noktalarında trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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