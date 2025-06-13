Tekirdağ'da lise öğrencileri, yerli imkanlarla elektrikli kamyonet üretti

TEKİRDAĞ'da Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte yerli imkanlarla elektrikli kamyonet üretti. Elektrik elektronik öğretmeni Fuat Özbay, "6 öğretmen ve 6 öğrenciden oluşan ekibimizle, 20 ay boyunca durmaksızın çalıştık. Ekip tarafından geliştirilen 430 kilo ağırlığındaki araç, tek şarjla 100 ile 120 kilometre menzil yapabiliyor" dedi.

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 öğretmen ve 6 öğrenciden oluşan 12 kişilik ekip, 20 aylık yoğun çalışmanın ardından yüzde 100 elektrikli, yerli kamyonet üretti. Proje danışman öğretmenleri Fuat Özbay, Tayfun Özkan, Gökhan Mersin, Murat Kenar, Taygun Karaman, Gökhan Sevindik ile öğrenciler Murat Yörüker, Yiğit Kırıcı, Arda Sezer, Ebubekir Talha Turna, Hayrunisa Özen ve Elif Nehir Aztekin’in yaptığı kamyonet, okulda gerçekleştirilen 3'üncü 'Bilim Şenliği'nde tanıtıldı.

'20 AY DURMAKSIZIN ÇALIŞTIK'

Okulun elektrik elektronik öğretmeni Fuat Özbay, projenin başta okulun bahçesinde öğretmenlere hizmet verecek bir elektrikli skuter yapmak olduğunu belirterek, "Ancak fikirler büyüdü, ekip genişledi ve bu araç bir elektrikli kamyonete dönüştü. 6 öğretmen ve 6 öğrenciden oluşan ekibimizle 20 ay boyunca durmaksızın çalıştık. Ekip tarafından geliştirilen 430 kilo ağırlığındaki araç, tek şarjla 100 ile 120 kilometre menzil yapabiliyor. 50 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor ve 800 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Makine bölümü öğretmeni Tayfun Karaman da kamyonetle ilgili bilgi vererek, "Şasiyi profillerle ördük, kaportasını ise sac kullanmadan tamamen cam elyaf ve reçine karışımıyla kendimiz şekillendirdik. Ön ve arka kısımlarındaki hatları köpükten oyup reçine ile kalıba dönüştürdük. Sonrasında zımpara, macun, boya, pasta-cila ve detay aksesuarlarla son haline getirdik" ifadelerini kullandı.

‘TÜM SİSTEM KENDİ TASARIMIMIZ’

Aracın teknik donanımı hakkında bilgiler veren elektrik elektronik öğretmeni Gökhan Sevindik, "3 kilovatlık, 72 voltluk ve 105 amperlik bir pil sistemi kullandık. Tüm sistem, kendi tasarımımız. Kontrol üniteleri, sürücü devreleri ve yazılımları bize ait. Aracın tüm verilerini bluetooth üzerinden telefona aktarabiliyoruz. Vites kolu ileri, boş ve geri konumda çalışıyor. Yakında hız kademeleri de eklenecek" dedi.

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bekir Behçet Yazıcıoğlu ise uzun ve zorlu sürecin ardından kamyonetin hayat bulduğunu belirterek, "ÇOSB Yönetim Kurulu’nun desteğini alarak, okulumuzda birçok üretimler yapmaktayız. Bu elektrikli kamyonet de bunların en büyük örneğidir. Öğretmen ve öğrencilerimiz tüm imkanları kullanarak, tamamen yüzde 100 elektrikli bir kamyoneti hayata geçirdi. Uzun ve zor sürecin ardından alınlarının akıyla bu işi başardılar. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.